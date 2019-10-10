Brent подешевела до $58,2 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром в четверг снижаются из-за пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и на данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США.

К 8:23 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,08 (0,15%), до $58,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,08 (0,14%), до $58,32 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,08 (0,15%) - до $52,51 за баррель. За среду WTI подешевела на $0,04 (0,08%), до $52,59 за баррель.

Газета South China Morning Post сообщила в четверг, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков. По сведениям издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока. Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Лю Хэ пробудет в Вашингтоне до пятницы включительно.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.