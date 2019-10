Российский рынок акций открылся смешанной динамикой котировок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - На открытии торгов утром в среду российский рынок продемонстрировал смешанную динамику основных "голубых фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры в преддверии торговых переговоров США и КНР компенсируется попытками стабилизации нефти.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 2704,48 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1307,05 пункта; цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,7%.

Курс доллара снизился на пять копеек до 65,15 рубля.

Лидерами снижения из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" выступают акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,2%, до 128,7 рубля), ПАО "Полюс" (-1,5%, до 7567,5 рубля) и "НОВАТЭКа" (-1,1%, до 1300 рублей).

Также подешевели акции "Интер РАО" (-0,7%), "РусАла" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

В США индексы во вторник снизились более чем на 1% на фоне опасений по поводу обострения противоречий между США и Китаем в преддверии торговых переговоров между двумя странами. Американо-китайские переговоры возобновятся в четверг. Между тем напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина в последние дни существенно возросла.

Вашингтон принял решение ввести визовые ограничения для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd. Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии.

Bloomberg сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В прошлом месяце агентство писало о том, что в Штатах обсуждаются возможные лимиты, однако представители американской стороны опровергли это. Тем не менее, по данным источников, спустя всего несколько часов после того, как советник Трампа Питер Наварро назвал это сообщение "фейковой новостью", было проведено заседание, где обсуждался вопрос, каким образом Штаты могут предотвратить дальнейшее финансирование государственными пенсионными фондами китайской экономики.

На фоне растущего пессимизма в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая в Азии в среду преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР". Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Нефть утром в среду делает попытки стабилизации в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить ожидания в отношении глобального спроса на энергоносители. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы дешевели в Лондоне до $58,15 за баррель (-0,2% и -0,2% за торги вторника), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $52,52 за баррель (и -0,2% во вторник).

В центре внимания трейдеров также еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду министерством энергетики. Согласно оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.