Поиск

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман
Активисты уйгурских организаций в Нью-Йорке во время акции против действий служб безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в черный список за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

В миреВ Китае узаконили "перевоспитательные центры" для уйгуров-мусульманЧитать подробнее

В заявлении американского Минторга говорится, что эти организации "были причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям в ходе кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)".

Включение компании в черный список означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. В результате деятельность Huawei на рынке США была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei.

Расширение санкционного списка, по мнению аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе. В свою очередь американские власти и отрицают связь санкций с переговорами.

Тем временем в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

США Китай

Новости по теме

Новости

Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении РСМД

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

Турецкие военные обстреляли курдских ополченцев на севере Сирии

Турецкие военные обстреляли курдских ополченцев на севере Сирии

Запуск правового комитета ГА ООН перенесли из-за проблем с визой у делегации Ирана

Источник сообщил о приостановке работы Первого комитета ГА ООН

Источник сообщил о приостановке работы Первого комитета ГА ООН

В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине

В МИД РФ заявили о "двойной дискриминации" в отношении русского языка на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');