Рынок акций РФ растерял "бычий" настрой из-за "забуксовавших" цен на нефть

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру пятницы растерял "бычий" настрой из-за "забуксовавшей" в росте нефти, хотя внешние фондовые площадки продолжают подъем на ожиданиях оптимистичных торговых переговоров США и Китая, подешевели акции "Мобильных телесистем" (МТС) и "АЛРОСА" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 16:30 по Москве индекс МосБиржи просел до 2717,45 пункта (-0,2%), индекс РТС составил 1334,74 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже является смешанной в пределах 2,9%.

Доллар подешевел до 64,11 рубля (-0,35 рубля).

Подросли акции Polymetal (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Татнефти" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Газпрома" (+1%), "Распадской" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%).

Акции "Яндекса" обвалились на новостях из Госдумы до 2050,2 рубля (-11,9%) при объеме торгов 3,931 млрд рублей (второе место по оборотам после Сбербанка). Вес бумаг компании в расчете индексов МосБиржи и РТС составляет порядка 5%.

На заседании в четверг в Думе обсуждался законопроект, предлагающий ввести понятие "значимого информационного ресурса сети интернет" и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Соответствующий проект закона был внесен в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция "Единая Россия"). Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ. Ранее Горелкин сказал "Интерфаксу", что проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста к вечеру выступают акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+5,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,4%), ПАО "Павловский автобус" (+3,7%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-8,2%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-7,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 по московскому времени составил 29,813 млрд рублей (из них 6,198 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).