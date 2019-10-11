Акции "Яндекса" обновили минимум с конца февраля на новостях из Госдумы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 6,4% (до 2178 рублей за штуку), обновив минимум с конца февраля 2019 года на новостях о законопроекте о значимых интернет-ресурсах.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи может начать рассматривать не раньше ноября, заявил глава комитета Леонид Левин. "Ясно, что в этой трактовке законопроект создает сегодня серьезные риски для крупных игроков", - сказал Левин в четверг, 10 октября, журналистам по итогам заседания в нижней палате парламента.

Депутат отметил, что перед законодателями стоит задача сделать так, чтобы заявленные автором документа цели как можно ближе соответствовали тому, что написано в законопроекте. "Мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями. Задача комитета - сближение позиций", - пояснил Левин.

На заседании в четверг в Думе обсуждался законопроект, предлагающий ввести понятие "значимого информационного ресурса сети интернет" и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Соответствующий проект закона был внесен в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция "Единая Россия").

Законопроект предусматривает, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций. Ранее Горелкин отметил "Интерфаксу", что проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru.

Горелкин также отмечал, что может изменить свой законопроект, но для начала его положения стоит обсудить со специалистами, прежде всего, с представителями "Яндекса".

10 октября стало известно, что Минкомсвязи подготовило отрицательный отзыв на законопроект Горелкина.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала" в своем аналитическом обзоре, "несмотря на то, что большинство комментариев подразумевают, что законопроект нуждается в серьезных поправках, поскольку он может создать препятствия для развития ИТ-сектора в России, источники интернет-издания The Bell говорят о том, что администрация президента настойчиво добивается принятия этого законопроекта, который может вступить в силу с 1 января 2020 года. Неопределенность вокруг этого законопроекта, а также потенциальные изменения структуры акционеров являются ключевыми факторами, сдерживающими рост акций "Яндекса".