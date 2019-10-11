GM пообещал увеличить инвестиции в предприятия в США до $9 млрд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Руководство General Motors (GM), недовольное темпами продвижения переговоров с профсоюзом, обратилось напрямую к сотрудникам компании, представив им свои предложения по изменению условий контракта, рассчитывая, таким образом, положить конец продолжающейся уже 26 дней забастовке.

Руководитель глобальных производственных операций GM Джеральд Джонсон направил сотрудникам письмо, в котором представлены предложения об изменении статуса временных служащих на постоянный, а также предложения об увеличении вознаграждений, включая зарплаты и премии, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, GM предлагает увеличить инвестиции в производственные предприятия компании в США до $9 млрд с планировавшихся ранее $7 млрд, сообщил источник газеты.

Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) ранее на этой неделе заявлял о том, что требует от GM более четких заверений в будущей сохранности их рабочих мест, то есть подтверждения, что компания намерена наращивать выпуск автомобилей в США.

Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase оценил потери GM за первые две недели забастовки более чем в $1 млрд.