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Бывшего предправления банка "Советский" будут судить за растрату 1,7 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Выборгский суд уголовное дело бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова. Его обвинюят в растрате более чем 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, речь идет о хищении денег через выдачу в 2013-2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. В этом подозревают Карпова, председателя совета директоров, главу кредитного комитета банка, еще трех сотрудников, иных граждан и неустановленных лиц.

Карпов арестован.

Выборгский суд рассматривает дела еще трех предполагаемых соучастников Карпова. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.

Банк "Советский" лишился лицензии 3 июля 2018 года после нескольких лет санации. Его обязательства перешли к другим банкам. В августе 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал кредитную организацию банкротом.

Также в августе 2018 года было возбуждено уголовное дело о хищении 2,2 млрд рублей у банка. В преступлении заподозрили 12 человек, в том числе членов правления "Советского" Кирилла Ласкина и Павла Изюмова. По версии следствия, ради хищения они заключили с подконтрольной им компаний "Коллектор 19" договор уступки прав по кредитным договорам.

банк Советский Генпрокуратура Андрей Карпов Петербург Выборгский суд

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