Белорусский оператор "Дружбы" создаст нефтяной резерв на 200 тысяч тонн

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Транснефти" "Гомельтранснефть Дружба" увеличит емкость резервуарного парка до 0,5 млн тонн и планирует создать нефтяной резерв объеме не менее 200 000 тонн. Об этом главный инженер компании Андрей Вериго рассказал ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

Резервуарный парк он назвал стратегической инвестицией вы будущее. По словам топ-менеджера, в парке должно быть достаточно нефти для двухдневных поставок потребителям.

Вериго также подтвердил планы компании построить к 2021 году узла собственного проверки качества российской нефти на границе. Вопросы по строительству и измерению качества нефти сейчас обсуждаются с "Белнефтехимом", добавил он.

Сергей Ящин, начальник узловой станции белорусской части нефтепровода - ЛПДС "Мозырь" - сообщил в той же публикации, что резервуарный парк станции будет увеличен с 450 000 кубометров до более чем 500 000 кубометров.

По данным Вериго, инвестиции в обновление резервуарного парка "Гомельтранснефть Дружбы" составят около $25 млн. Еще порядка $12,5 млн "Гомельтранснефть Дружба" инвестирует в реконструкцию насосной станции на ЛПДС "Мозырь".

Белоруссия решила создать собственный пункт проверки качества российской нефти после апрельского форс-мажора, когда в страну стало поступать некондиционное сырье, загрязненное едкой хлорорганикой. В "Транснефти" выяснили, что загрязненная нефть попала в трубу в Самарской области, по факту возбудили уголовное дело. Для вытеснения грязной нефти в Россию транзит нефти прерывался до 9 июня.