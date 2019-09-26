Белорусский оператор "Дружбы" предложил повысить тариф на транзит нефти на 21%

Только в этом случае компания могла бы до конца года покрыть издержки из-за апрельского форс-мажора

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - полностью к концу года возместит потери от сокращения транзита российской нефти после апрельского форс-мажора, только если тариф на транзит будет повышен на 21%. Об этом заявил первый замгендиректора - главный инженер компании Андрей Вериго.

По его словам, эти расчеты ранее были представлены российской стороне. "Гомельтранснефть Дружба" 1 июля уведомляла "Транснефть" о планах повысить тарифы на транзит с 1 августа на 21,7% для возмещения своих убытков. Из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" компания недополучила более $23,7 млн, с учетом потерь из-за реверса некондиционного сырья. "Транснефть" это изменение не согласовала.

В начале августа стороны договорились о повышении тарифа на транзит нефти через Белоруссию на 3,7% с 1 сентября.

"Сегодня нужно понимать, что последствия для белорусской транспортной системы - это снижение объемов транспортировки. Фактически месяц простоя - это выпавший объем порядка 7 млн тонн, который наверстать не удастся. Это связано с логистикой рынка", - сказал 26 сентября Вериго.

Повышение тарифов на 3,7% он назвал плюсом и отметил, что это "дает сегодня рост выручки порядка $ 2 млн до конца года". "Но все равно порядка $21 млн остается выпавшей выручки", - добавил он. По его словам, в следующем году внеплановое повышение тарифов с 1 сентября 2019 года позволит компенсировать до $8 млн.

Позиция белорусской стороны предполагает дальнейший рост тарифов на транзит. "Дело в том, что регламент повышения тарифов - наша методика, которая является частью пакетного соглашения, она подразумевает увеличение тарифов в плановом порядке, это по результатам работы за год, на индекс потребительских цен в России плюс 3%. Внеплановое увеличение тарифа возможно при изменении условий хозяйствования либо каком-то форс-мажоре", - сказал главный инженер.

"Мы рассматриваем это (ситуацию с сокращением транзита - ИФ) как изменение условий хозяйствования, мы видели резкое снижение объемов транспортировки и конечно выходили на повышение тарифов", - отметил он.

В то же время, по словам Вериго, "позиция "Транснефти", позиция российских регуляторов всегда была следующего рода: они обещали и утверждали на всех переговорах, что до конца года все объемы будут восстановлены. До сентября месяца такая возможность существовала. Что для этого нужно? Нужно выйти на объемы транспортировки более 4 млн тонн в направлении Польши".

"Но мы с вами понимаем - там нет покупателя на эти объемы. И можно рассказывать сколько угодно друг другу сказки, но нужно трезво смотреть на вещи. Объемы сохранятся, рынок не изменился, новых заводов в Европе не появилось, и, соответственно, объемы транспортировки среднегодовые в такой перспективе 3-5 лет не претерпят существенных изменений", - заявил главный инженер.

Вериого также сообщил, что с 1 октября два белорусских оператора нефтепровода проведут техническое объединение, и "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка, балтийское направление) войдет в состав "Гомельтранснефть Дружбы" (южная ветка, направление Украина и Польша). Отдельные предприятия выгоды от этого не получат, это нужно в интересах государства, объяснил он. "На постсоветском пространстве сегодня нет стран, которые бы имели разрозненные трубопроводные системы. Везде есть крупные государственные компании, которые управляют всеми трубопроводами в стране", - отметил Вериго.