Белоруссия начала сама проверять качество нефти из РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки магистрального нефтепровода "Дружба") с 1 августа 2019 года проводит собственный анализ поступающей из России нефти на содержание хлорорганических соединений.

"На НПС "Гомель" (ближайшая к территории РФ станция на нефтепроводе Унеча-Мозырь - ИФ) с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики в углеводородах, поступающих в нашу страну", - сказано в сообщении "Гомельтранснефть Дружба".

Главный инженер оператора Андрей Вериго пояснил, что ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти весной 2019 года "внесла некоторые коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба".

"Создание новых узлов учета количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей обсуждается с концерном "Белнефтехим", - добавили в пресс-службе компании.

Ранее Вериго говорил, что Белоруссия рассматривает возможность установить новую точку контроля количества и качества нефти на восточной границе в 2021 году.

"К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами (Россией - ИФ) не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента (поставка грязной российской нефти - ИФ) была бы исключена", - цитировало Вериго госагентство БелТА.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти. 24 апреля топливо прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину запустили 24 мая, поставки соответствующего требованиям сырья в Польшу через Белоруссию были начаты 9 июня.

"Гомельтранснефть Дружба" 11 июля завершило вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ. Другой белорусский нефтяной оператор "Полоцктранснефть Дружба" завершил аналогичные работы 23 июля.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.