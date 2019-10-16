Сбербанк запустил в тестовом режиме платформу для краудлендинга "СберКредо"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил в тестовом режиме ранее анонсированную краудлендинговую платформу "СберКредо", следует из материалов на сайте банка.

Зарегистрироваться на платформе на данный момент могут клиенты банка, для этого им нужно зайти в интернет-банк.

Краудлендинг позволяет физлицам становиться кредиторами для других граждан или для юрлиц. Планируется, что на платформе Сбербанка инвесторы будут кредитовать малый бизнес. Как сообщалось ранее, минимальный размер инвестиций для краудлендинговой платформы Сбербанка составит 5 тыс. рублей

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в январе говорил, что планируемая доходность инвесторов от краудинвестинга предполагается на уровне выше, чем средняя доходность по вкладам. "Предполагается стандартная схема получения платформой комиссионного дохода", - сказал Попов.