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Сбербанк приостановил работу платформы "СберКредо"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк приостановил работу своей краудлендинговой платформы "СберКредо" для ИП и малого бизнеса, следует из материалов на сайте компании.

"Мы приняли решение о приостановке работы платформы "СберКредо". В настоящий момент регистрация новых пользователей недоступна," - говорится в разделе сайта с ответами на вопросы.

Платформа, позволяющая инвесторам предоставлять заемы ИП и юрлицам, была запущена в тестовом режиме в октябре прошлого года. Через платформу можно было получить финансирование в размере до 800 тыс. рублей на полгода в режиме онлайн.

В январе 2019 года зампред правления Сбербанка Анатолий Попов говорил, что инвесторы, предоставляющие деньги в долг через "СберКредо", смогут получать доход выше, чем по вкладам.

Сбербанк СберКредо

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