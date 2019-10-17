Минэкономразвития допустило замедление роста ВВП в IV квартале до 1,5%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года рост российской экономики ускорился до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во втором квартале, говорится в обзоре Минэкономразвития. Ускорение там считают неустойчивым и прогнозируют замедление роста в IV квартале до 1,4-1,5%.

В сентябре рост ВВП ускорился до 2% в годовом выражении с уточненных 1,7% (вместо 1,6%) в августе, 1,8% в июле, 1% в июне и 0,3% в мае, сообщило министерство.

В январе-сентябре рост экономики составил 1,2%.

"Резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Более высокий по сравнению с первым полугодием темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса. С учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4-1,5%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

По оценке ведомства, в III квартале наибольший вклад в рост экономики внесло промпроизводство (0,6 п.п.), сельское хозяйство на фоне сбора урожая (0,2 п.п.). Сопоставимый положительный вклад (0,3 п.п.), по оценке, внесла оптовая и розничная торговля. Вместе с тем другие базовые отрасли в течение третьего квартала демонстрировали слабую динамику. В частности, грузооборот транспорта показал замедление в годовом измерении на минус 0,6%.

"Структура роста ВВП в третьем квартале по счету использования свидетельствует о его неустойчивости. По оценке Минэкономразвития России, наибольший положительный вклад (около 0,8 п.п.) внесло увеличение запасов материальных оборотных средств. Значительный вклад (около 0,6 п.п.) также добавило восстановление роста товарного экспорта. Вклад потребительского спроса продолжил снижаться и, по оценке, составил 0,4 п.п. в третьем квартале после 1,4 п.п. кварталом ранее, о чем, в частности, свидетельствует замедление темпов роста оборота розничной торговли - до 0,8% г/г в третьем квартале после 1,6% г/г во втором квартале", - говорится в обзоре.

Министерство заметило замедление роста потребительского спроса, несмотря на на рост реальных располагаемых доходов населения (на 3% в третьем квартале) и объяснило это замедлением темпов роста потребкредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения.

Минэкономразвития ранее спрогнозировало рост экономики в 2019 году на 1,3%, в 2020 году в базовом сценарии - 1,7%, в целевом варианте - 2%.