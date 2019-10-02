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Центробанк отметил растущую неопределенность для прогноза инфляции

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Распределение расходов федерального бюджета до конца 2019 года и их перенос на 2020 год являются более значимыми факторами неопределенности экономического прогноза и, в частности, прогноза инфляции, чем в предыдущие годы, считает Банк России. Регулятор прокомментировал снижение Минфином прогноза по профициту бюджета на 2019 год на фоне роста расходов и ускорения темпов их исполнения в последние месяцы года.

"В своем прогнозе Банк России предполагает, что, как и в прошлые годы, фактические расходы по итогам года будут ниже, чем уточненная бюджетная роспись. При этом в 2019 году наблюдается более существенное отставание расходов от обычной внутригодовой сезонности. Поэтому распределение расходов в последние месяцы 2019 года, а также объем расходов, которые будут перенесены в бюджетную роспись 2020 года, являются более значимыми факторами неопределенности экономического прогноза и, в частности, прогноза инфляции, чем в предыдущие годы", - заявили в ЦБ.

Представитель ЦБ напомнил, что увеличение сводной бюджетной росписи в течение года в значительной мере уже было отражено в материалах к июльским поправкам в закон о бюджете, а также в оперативной отчетности федерального бюджета.

Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорилось в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы, опубликованному в базе данных Госдумы в понедельник. Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом о бюджете на текущий год - 1,881 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов во вторник высказал мнение, что профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 года может быть выше представленного в Госдуму прогноза (0,6% ВВП).

На 1 сентября профицит федерального бюджета составил 3,7% ВВП.

Банк России Минфин Антон Силуанов

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