Всемирный банк снизил оценку роста ВВП России в 2019 году до 1%

В 2020 году ВБ прогнозирует рост до 1,7%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк понизил свой июньский прогноз роста экономики РФ в 2019 году до 1% с 1,2%. Такая оценка содержится в докладе "Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии - октябрь 2019", опубликованном в среду.

Прогноз на следующий год также немного снижен - до 1,7% с 1,8%, на 2021 год остался прежним - 1,8%.

Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%, в 2020 году - 1,7%, в 2021 - 3,1%. ЦБ РФ в начале сентября понизил свой прогноз по росту ВВП на 2019 год до 0,8-1,3% с 1-1,5%, на 2020 год - до 1,5-2% с 1,8-2,3%, на 2021 год - до 1,5-2,5% с 2-3%.

Замедление роста в РФ в текущем году по сравнению с шестилетним максимумом в 2,3% в 2018 году обусловлено, по мнению Всемирного банка, рядом факторов, которые усугубляются из-за продолжения действия санкций. Так, слабый рост инвестиций и торговли отчасти способствовал более низкому, чем ожидалось, росту ВВП в начале 2019 года, отмечается в докладе. Промышленная активность снизилась в первом полугодии в связи с реализацией соглашения об ограничении нефтедобычи. Негативное влияние оказало и загрязнение основного нефтепровода в Европу. Рост объема розничных продаж замедлился в связи с повышением НДС. Ужесточение денежно-кредитной политики в начале года также сказалось на активности; позже центральный банк изменил курс, трижды снизив ключевую учетную ставку в середине 2019 года, отмечается в докладе.

Поддержать рост в 2020 году, по мнению экспертов ВБ, может запланированная реализация инфраструктурных проектов. Динамика инвестиций остается слабой из-за неопределенности политики и перспектив замедления потенциального роста в более долгосрочной перспективе по мере роста демографического давления и сохраняющихся структурных проблем, таких как отсутствие конкуренции.

Всемирный банк отмечает, что более слабый, чем ожидалось, рост в России может потенциально распространиться на Центральную Европу, Восточную Европу и Южный Кавказ, которые поддерживают с РФ тесные торговые и финансовые связи.

Так, в Европе и Центральной Азии уже отмечается замедление темпов роста экономики. Хотя на 2019 год прогноз роста в регионе повышен на 0,2 п.п., до 1,8%, этот прогноз - самый низкий за последние четыре года (в 2018 году рост составлял 3,2%). Он, по мнению ВБ, отражает снижение темпов роста в РФ и в Турции - двух крупнейших экономиках региона. В Турции в 2019 году ожидается нулевой рост, однако в 2020 и 2021 годах банк прогнозирует рост на 3% и 4%, соответственно.

На 2020 год оценка по региону Европы и Центральной Азии оставлена без изменений - 2,7%.

Прогноз роста ВВП Белоруссии на 2019 год снижен на 0,3 п.п., до 1,5%, в 2020 и 2021 годах рост составит 1,3% и 1,2%; экономика Украины, по оценке ВБ, будет расти на 3,4% в 2019 году (прогноз повышен на 0,7 п.п.), на 3,7% - в 2020 и на 4,2% - в 2021. В Армении рост составит 5,5%, 5,1% и 5,2%, соответственно, в Казахстане - 3,9%, 3,5% и 3,7%.

Из среднеазиатских государств на постсоветском пространстве самый быстрый рост в 2019-2021 годах, по оценке Всемирного банка, будет демонстрировать Узбекистан - 5,5%, 5,7% и 6%, соответственно.