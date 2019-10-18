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"Мечел" попросил Козака помочь с кредитами и возвратом инвестиций в донецкий завод

"Мечел" попросил Козака помочь с кредитами и возвратом инвестиций в донецкий завод
Добыча угля на угольном разрезе "Нерюнгринский" холдинговой компании "Якутуголь", входящей в группу компаний "Мечел"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Мечел" обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой помочь с реструктуризацией кредитов перед госбанками и возвратом половины средств, инвестированных компанией в утраченный из-за конфликта в Донбассе Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо основного бенефициара компании Игоря Зюзина.

В письме, которое было направлено в правительство летом, Зюзин отмечает, что операционного денежного потока "Мечела" хватает на уплату процентов, однако для погашения тела основного долга компании нужно изменение графика платежей.

В связи с этим Зюзин просит вице-премьера помочь "в возврате 50% вложенных в ДЭМЗ средств (18 млрд рублей)", которые компания обязуется направить на погашение долгов перед госбанками. Кроме того, бизнесмен просит о реструктуризации кредитов на сумму 340 млрд рублей сроком на шесть лет, с грейс-периодом в четыре года, на "условиях действующей кредитно-обеспечительной документации".

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"Мечел" получил ДЭМЗ в управление в 2009 году по соглашению с А1 (входит в "Альфа-групп"), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке. Выплачивать долг компания должна была равными долями ежемесячно с 2011 по 2018 годы. Завод на тот момент производил 1 млн тонн стали в год. В его развитие и модернизацию "Мечел" вложил около 1 млрд рублей, обеспечив почти 100%-ную загрузку, напоминает Козаку Зюзин.

В 2012 году производство на заводе было остановлено - в условиях дефицита лома оно стало экономически неэффективным. Продолжить работу не позволил "начавшийся в апреле 2014 года вооруженный конфликт на востоке Украины", подчеркивает в письме Зюзин. Летом 2016 года контроль над активом перешел к временной администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики. Несмотря на это, "Мечел" продолжал выполнять свои обязательства перед Альфа-банком, которые закрыл в феврале этого года, указано в письме.

"Мечел" летом направил основным кредиторам - Сбербанку , ВТБ и Газпромбанку - предложения по реструктуризации долга. Выплаты по "телу" долга, который составляет 88% всего долгового портфеля "Мечела", компания просит перенести с 2020-2022 на 2024-2026 годы.

При этом "Мечел" предложил ЕСА-кредиторам, долг перед которыми составляет еще $460 млн (8% долгового портфеля), войти в общую реструктуризацию с госбанками.

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов на конец II квартала составлял 411 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 6,4х.

Мечел Дмитрий Козак ДЭМЗ Донбасс

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