"Мечел" предложил банкам-кредиторам отложить погашение долгов

В Сбербанке пообещали обдумать это предложение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов. Об этом через пресс-службу сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он уточнил, что это предложение от "Мечела" поступило в июне. Сбербанк изучит новую финансовую модель, затем дождется подтверждений от ВТБ и Газпромбанка о том, что они готовы на отсрочку, и после этого определится, соглашаться ли на реструктуризацию долгов компании.

На конец мая задолженность "Мечела" по основному долгу перед Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком составляла 347,5 млрд рублей. На конец марта чистый долг компании без пеней и штрафов составлял 411 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 5,7х.

В 2014-2016 годах "Мечел" был на грани банкротства, а банки-кредиторы требовали конвертировать $9,16 млрд долга компании в акции и отстранить от управления основного акционера компании Игоря Зюзина и его команду. В 2017 году "Мечел" договорился с банками о реструктуризации и о выплате всего долга равными долями в течение 2020-2022 годов.

В июне 2019 года "Мечел" предупредил, что существующего денежного потока компании не хватит и она может платить кредиторам только около 30 млрд рублей ежегодно.