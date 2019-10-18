Российский рынок акций открылся снижением индексов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне подросшей с вечера четверга нефти и ухудшения в пятницу внешней фондовой конъюнктуры после выхода в Китае данных о ВВП за третий квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом лидерами снижения выступают бумаги "Северстали" после выхода квартального отчета.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2745,76 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1349,32 пункта (-0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар подешевел до 64,0 рубля (-0,12 рубля).

Снизились акции "Северстали" (-1,3%, до 882,4 рубля), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале вырос на 4,5% к предыдущему кварталу, до $787 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($762 млн).

Накануне также стало известно, что Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 27,47 руб. на акцию. Вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров 22 ноября, реестр к собранию закроется 28 октября. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 3 декабря.

Выросли бумаги "Мечела" (+1,2% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (+0,4%), "Распадской" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "РусАла" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Индексы в США в четверг выросли в район рекордных уровней благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit и публикации позитивных финансовых отчетов таких компаний, как Netflix и Morgan Stanley.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС.

Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС. Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Между тем, в пятницу преобладает негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, но китайский Shanghai Composite снижается на 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет.

По данным Государственного статистического управления КНР (ГСУ), экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, тогда как опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.

Эксперты отмечают, что ситуация в китайской экономике могла бы быть и хуже с учетом продолжающейся торговой войны с США.

Нефть утром в пятницу умеренно дешевеет на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая, однако цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,77 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $54,03 за баррель (без изменений и +1,1% в четверг).

Недавнее промежуточное торговое соглашение, заключенное США и Китаем, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста китайской экономики, которое продолжит ограничивать спрос на нефть, отмечают эксперты.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.

При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей, при прогнозах роста на 3-4 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятна консолидация рынка акций РФ вблизи уровня 1350 пунктов по индексу РТС. В то время как ослабление доллара США и ожидания торговой сделки с КНР по-прежнему оказывают поддержку спросу на развивающихся рынках, активность на рынках в целом немного снизилась после выхода неоднозначных данных по китайской экономике (темпы роста ВВП в III квартале оказались немного ниже консенсус-прогноза).

Кроме того, участники рынка ожидают голосования в британском парламенте в субботу по соглашению с ЕС о формате Brexit. На валютном рынке в начале торгов курс доллара , по всей вероятности, останется под давлением - вероятно повторное тестирование уровня 64 рублей.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, одной из ключевых тем на глобальных рынках остается вопрос Brexit. Джонсон и глава Еврокомиссии Юнкер накануне согласовали текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, а лидеры стран ЕС единогласно поддержали соглашение. Однако этому варианту документа необходимо еще добиться ратификации со стороны британского парламента, голосование в котором состоится в субботу, и, судя по публичным заявлениям представителей разных политических сил, добиться одобрения данного варианта сделки будет проблематично.

В Китае темпы роста ВВП замедлились, хотя темпы роста промышленного производства вышли лучше ожиданий (+5,8% против прогноза +5%). Данные слабее ожиданий по темпам экономического роста Китая обуславливают локальный негатив в рамках азиатской сессии, но в целом внешний фон на данный момент можно оценить как смешанный.

Индекс МосБиржи накануне вплотную приблизился к отметке 2750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках, развивать позитивную тенденцию в пятницу будет затруднительно - можно ожидать боковика вблизи отметки 2750 пунктов. При этом, учитывая голосование в британском парламенте на выходных, начало следующей недели на глобальных рынках теоретически может быть отмечено ростом торговой активности, что может задать тон для краткосрочной динамики российского рынка, считает Поддубский.