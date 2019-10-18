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Минэкономразвития поспорило с Минфином о приватизации РЖД

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития выступает против включение РЖД в план приватизации до 2022 года, хотя Минфин поддерживает эту идею. Об этом "Интерфаксу" рассказала замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая курирует вопросы приватизации.

Возможность частичной приватизации железнодорожной монополии обсуждают в правительстве уже несколько лет. Первоначально план приватизации 2012 года предполагал продажу до 25% минус 1 акция РЖД в два этапа: продажу 5% государственным фондам через размещение "префов" и IPO 20% РЖД в 2015-2016 годах.

В 2015 году тогдашняя руководитель Росимущества Ольга Дергунова называла приватизацию 5% РЖД реальной в перспективе трех-пяти лет, но отмечала, что перед этим в уставный капитал должны быть внесены все те средства, "которые на сегодняшний день были забюджетированы". Также она говорила, что приватизация - это не самоцель. До этого она допускала приватизацию РЖД лишь после внесения в ее уставный капитал средств на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Принятие решения о выделении из ФНБ значительных сумм откладывает на определенный период и решение о приватизации, подчеркивала Дергунова. К тому же с той поры затягивалось и поступление самих средств фонда, по которым монополия столкнулась с некоторыми бюрократическими тонкостями. Первоначально предполагалось их выделение на проект "БАМ/Транссиб" в 2014-2016 годы траншами по 50 млрд рублей ежегодно в обмен на привилегированные акции. В итоге же график финансирования изменился. К настоящему времени РЖД получили только два транша: первый - в 50 млрд рублей, а вместо второго такого же компании поступили 20 млрд рублей.

РЖД Минфин Минэкономразвития Оксана Тарасенко

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