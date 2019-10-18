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В правительстве назвали причины стагнации круизного туризма

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Развитию круизного туриста в России мешает изношенность судов и инфраструктуры причалов, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он рассказал о ситуации на Морской коллегии при правительстве.

По его словам, средний возраст ныне используемых судов - это 45 лет.

Еще одной преградой для такого туризма вице-премьер назвал мелководье, по которому не могут пройти суда круизного класса.

Для поддержки этого бизнеса есть меры госсподдержки. Для пример Борисов назвал строительство теплоходов проекта PV300 "Петр Великий" и "Мустай Карим", а также двух теплоходов типа "Золотое кольцо". Он добавил, что этого "явно недостаточно, нужна серийность, а ее пока нет".

В прошлую навигацию внутренний водный транспорт перевез всего более 12 млн пассажиров, в том числе почти 300 000 - на туристических маршрутах. В нынешний сезон морской транспорт перевез 7,5 млн пассажиров, сообщил Борисов.

Юрий Борисов Золотое кольцо Морская коллегия

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