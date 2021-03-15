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Сроки сдачи круизного лайнера "Петр Великий" перенесены на год

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Срок сдачи строящегося в Астрахани круизного лайнера "Петр Великий" перенесли с конца мая 2021 года на май 2022 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли. Судно должно быть передано Московскому речному пароходству (МРП, входит в корпорацию AEON Романа Троценко).

Перенос сроков изданию подтвердил сам Троценко и назвал это рабочим моментом. Он отметил, что с МРП дополнительных денег за заказ не просили, и добавил, что с учетом значительных ограничений международного туризма на фоне пандемии, навигация в 2021 году будет ограничена, и задержка в сроках некритична.

Судно строят на астраханской верфи "Лотос" (входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В ОСК готовность лайнера оценили на 83%, сейчас там проходят электромонтажные и обстроечные работы и завершается монтаж системы вентиляции и кондиционирования. В корпорации планируют завершить строительство судна и перейти к ходовым испытаниям до конца 2021 года.

Судно было заложено в августе 2016 года. Первоначально предполагалось, что МРП получит его в апреле 2019 года, но сроки несколько раз сдвигались из-за решения сменить оборудования, которое вызвало необходимость перепроектирования, а также из-за технических проблем у верфи. В 2019 году стороны контракта договорились повысить стоимость строительства до 4,2 млрд рублей, напоминает издание.

Представитель ОСК объяснил задержки в строительстве лайнера "слабым качеством технического проекта, недостаточной квалификацией конструкторского бюро и разработчика документации", также корректировки, которые вносит заказчик.

Источники "Коммерсанта" в отрасли отмечают сложное финансовое положение "Лотоса": денег у завода нет, долги растут, сроки сдачи заказов сдвигаются все дальше.

В 2020 году убыток "Лотоса" по РСБУ вырос в 7,8 раза, до 380 млн рублей, выручка увеличилась в 1,6 раза, до 2,3 млрд рублей, кредиторская задолженность выросла в 1,5 раза, до 9,6 млрд рублей, дебиторская — почти вдвое, до 8 млрд рублей.

АО "ССЗ "Лотос" - ведущее судостроительное предприятие юга России. Верфь занимается ремонтом и строительством корпусов судов, судовых систем и механизмов.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Астрахань ОСК МРП Роман Троценко Лотос Петр Великий коронавирус

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