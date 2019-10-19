Приходько назвал срок строительства сербского газопровода, связанного с "Турецким потоком"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Строительство сербского участка ответвления "Турецкого потока" продвигается по графику, его завершение намечено на декабрь текущего года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Белград.

По проекту "Турецкий поток" и связанным с ним транзитным трубопроводам в странах Юго-Восточной Европы в настоящее время реализуются мероприятия для организации поставок газа по второй ветке этого газопровода по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в Баумгартене (Австрия)", - сказал он.

"Наиболее активно развивается взаимодействие с Сербией. Ведется строительство магистрального газопровода на сербской территории протяженностью 402 км, предназначенного для приема газа из "Турецкого потока". Строительство сербского участка ответвления "Турецкого потока" продвигается по графику, его завершение намечено на декабрь 2019 года", - отметил Приходько.

"С вводом в эксплуатацию всей системы транзитных газопроводов, продолжающих "Турецкий поток", Сербия надежно обеспечит внутренний спрос на газ, а также будет осуществлять транзит "голубого топлива" в страны Центральной Европы. Россия, в свою очередь, готова поставлять партнерам те объемы природного газа, на которые будет спрос", - добавил он.

Строительством участка газопровода в Сербии, куда "Газпром" был готов инвестировать $1,4 млрд, занимается его "дочка" - Gastrans.

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м для Сербии, 6 млрд куб. м - для Венгрии.

Оставшиеся 3,75 млрд куб. м могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене. Венгерский FGSZ и словацкий Eustream работают над расширением перемычки газопровода между странами. Его главная задача - обеспечить поток газа по маршруту Болгария-Румыния-Венгрия-Словакия-Австрия для поставок газа с черноморского шельфа Румынии, но может быть использована и другими интересующимися игроками, сообщали ранее "Интерфаксу" в Eustream.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.