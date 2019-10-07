Глава Минэнерго США предупредил об опасности "Северного потока 2" для Европы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Рик Перри предупредил, что строительство газопровода "Северный поток 2" увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

Как заявил глава министерства на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник, из-за российского проекта "Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками".

По словам Перри, газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину". "Северный поток 2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - подчеркнул Перри.

Он также заявил, что поставляемый США сжиженный природный газ (СПГ) является подходящим выбором для Литвы, которая хочет иметь надежного поставщика и энергетического партнера.

"Северный поток 2" Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Министр считает, что американский газ со временем будет становиться все более конкурентоспособным. Он также отметил, что если в данный момент газ из США дороже, чем поставляемый Россией, то в длительной перспективе это должно измениться. По мнению Перри, в дальнейшем "американский газ может конкурировать с любым на рынке".

Он подчеркнул, что уже сейчас предложение американского газа способствовало снижению цены на СПГ в мире, добавив, что в ближайшие пару лет США удвоят свое предложение, с возможностью вновь его повысить, что может привести к удешевлению топлива.

В свою очередь литовский министр энергетики Жигиманас Вайчюнас сказал, что США способствуют глобальным изменениям на рынке, а пользу от этих изменений ощущают и будут ощущать литовские потребители.

"Мы являемся свидетелями того процесса, о котором говорил секретарь Рик Перри, именно выросшего экспорта газа из Соединенных Штатов Америки. (...) В 2019 году стартовали три новых терминала экспорта СПГ в США - это повысило предложение сжиженного природного газа в мире, и по этой причине цена упала", - сказал Вайчюнас.

Министр надеется, что в длительной перспективе и в зимний период цена на газ будет ниже, чем бывает обычно в холодный сезон. "Такова рыночная конъюнктура. И естественно, что в ближайшее время у нас будет практически больше СПГ, чем газа из трубопровода", - добавил Вайчюнас.

В пятницу министр сообщал, что Литве важна возможность импортировать СПГ из США по конкурентной цене.