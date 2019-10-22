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СД Газпрома утвердит изменения в бюджет 2019 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" 22 октября рассмотрит изменения в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2019 год, сообщил эмитент.

Как ранее сообщалось, "Газпром" в ходе традиционного пересмотра бюджета по итогам прохождения первого полугодия увеличивает программу заимствований текущего года с 298 млрд рублей до 725 млрд рублей (в 2018 году после пересмотра программа заимствований была увеличена до 740 млрд рублей с первоначальных 417 млрд рублей).

При этом размер инвестиционной программы головной компании на 2019 год остается практически неизменным - 1323 млрд рублей по сравнению с 1326 млрд рублей.

Кроме того, в повестке дня совета 22 октября вопрос о ходе реализации ПАО "Газпром" программ газификации субъектов Российской Федерации, в том числе ее экономической модели, синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также газификации Красноярского края.

Газпром

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