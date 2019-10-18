Brent подешевела до $59,62 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на информации о замедлении роста экономики Китая до минимального уровня почти за 30 лет.

К 8:05 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,48%), до $59,62 за баррель. За четверг Brent подорожала на $0,49 (0,82%), до $59,91 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,07 (0,13%), до $53,86 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,57 (1,07%), до $53,93 за баррель.

Государственное статистическое управления КНР сообщило, то рост ВВП Китая замедлился во III квартале до 6% с 6,2% в предыдущем квартале. Экономисты в среднем ожидали роста экономики на 6,1%.

Недавнее промежуточное торговое соглашение, заключенное США и Китаем, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста китайской экономики, которое продолжит ограничивать спрос на нефть, отмечают эксперты.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.

Рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Подъем цен в четверг не имел под собой твердых оснований, поскольку рынок не принял во внимание существенный рост запасов нефти в США, объяснил Bloomberg аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

"Глобальная картина спроса и предложения на нефтяном рынке осталась неизменной, и сохраняется вероятность того, что торговая война спровоцирует рецессию в следующем году", - считает он.