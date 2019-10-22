Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне слабости нефти и подъема мировых фондовых площадок на оптимистичных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом второй день подряд лидируют бумаги "Яндекса" на новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2764,53 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1368,14 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%. Доллар просел до 63,62 рубля (-0,11 рубля).

Выросли акции "Яндекса" (+2%, до 2102,8 рубля) после роста накануне на 6,6% на новостях о рекомендациях правительства РФ смягчить ограничения для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах. Как накануне сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте, в правительстве РФ рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция. Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20% доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

Также подросли акции ПАО "Полюс" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Россетей" (-0,3% и -1,1% "префы"), "Распадской" (-0,3%).

Индексы в США накануне выросли на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, однако падение акций Boeing (-3,8%) ограничило подъем индекса Dow Jones (+0,2%).

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в субботу заявил, что Китай и США добились "существенного прогресса" и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

В центре внимания рынка также остается ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести решение по согласованному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе страны из блока, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября. Теперь ожидается, что точка в вопросе о том, поддержит ли британский парламент договоренности по Brexit, будет поставлена на этой неделе.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Из примерно 75 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12% разочаровали Уолл-стрит, свидетельствуют данные Refinitiv. На этой неделе свои финансовые результаты представят 130 компаний S&P 500, или четверть входящих в индекс S&P 500 компаний.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (китайский Shanghai Composite растет на 0,5%, японские рынки закрыты во вторник по случаю восхождения на престол императора Нарухито). "Плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) благодаря позитивным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая - президент США Дональд Трамп заявил, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно"

"Им (Китаю - прим. ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме.

Трамп вновь повторил, что КНР уже начала закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после отката; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,86 за баррель (-0,2% и -0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $53,37 за баррель (-0,3% и -0,9% в понедельник).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник возможно некоторое повышение по индексу РТС. Оптимистичный комментарий президента США в отношении торговых переговоров с КНР стал поводом к некоторому восстановлению "спроса на риск". В течение дня повлиять на настрой инвесторов может поток отчетности западных корпораций. В частности, до открытия торгов в США ожидается отчетность Procter&Gamble, McDonald's, Lockheed Martin. Вечером состоится голосование в Британском парламенте по вопросу Brexit. На валютном рынке курс доллара к корзине валют остается под давлением, но оснований для сильных движений пока не наблюдается, вероятным сценарием пока выглядит консолидация курса в области ниже 64 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, сообщения о продвижении в торговых переговорах между США и Китаем толкают фондовые индексы вверх. Американский индекс S&P 500 превысил рубеж 3000 пунктов и в отсутствие шоков, весьма вероятно, попытается во вторник обновить исторический максимум, до которого осталось меньше 1%. Рисковые активы получили позитивный импульс к росту после заявлений представителей КНР о прогрессе первой фазы соглашения о торговой сделке. Инвесторы надеются, что подписание состоится на саммите АТЭС 16-17 ноября в Чили.

Поддержку оказали также слова экономического советника США Кудлоу о возможном переносе анонсированного ранее увеличения тарифов на китайский импорт с 15 декабря. Тем не менее, участники рынков считают, что наиболее существенным для заключения полноценного соглашения между США и Китаем все же станут дальнейшие консультации, где будут обсуждаться более сложные вопросы, в том числе касающиеся защиты интеллектуальной собственности.

Из других инфоповодов можно выделить приостановку обсуждения темы Brexit в парламенте Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон выполнил требование депутатов попросить отсрочку о переносе выходы из ЕС, как отреагирует на это блок неизвестно, но голосование по сделке все же пройдет в Палате общин позже на этой неделе. В случае позитивного исхода это поддержит риск-аппетит.

В то же время слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост. Во вторник индекс МосБиржи может продвинуться вверх к отметке 2780 пунктов с прицелом к концу недели попытаться подняться в диапазон 2800-2850 пунктов, считает Антонов.