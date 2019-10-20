Times узнала о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit

Это произойдет, если Джонсону не удастся согласовать сделку с парламентом

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз готов перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС вплоть до февраля в случае, если британские депутаты проголосуют против соглашения по Brexit, достигнутого на этой неделе премьером Борисом Джонсоном, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, новый дедлайн не будет жестким: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть Евросоюз уже в текущем году. В то же время, если Джонсон столкнется с "серьезными проблемами" вроде нового референдума, то ЕС может отложить выход Великобритании из ЕС вплоть до июня 2020 года.

Издание отмечает, что власти ЕС не будут принимать решение по этому вопросу, пока они не смогут оценить шансы на одобрении сделки Джонсона парламентом - до вторника, 22 октября.

Накануне на первом за 40 лет субботнем заседании Палата Общин парламента Великобритании потребовала от Джонсона направить в ЕС запрос об очередной отсрочке Brexit. Депутаты должны были проголосовать по новому соглашению о выходе страны из ЕС, достигнутому британским премьером на этой неделе, однако основное голосование не состоялось. Так называемая "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина направлена на то, чтобы Лондону не пришлось покидать Евросоюз без сделки в случае, если депутаты отклонят соглашение Джонсона.

В свою очередь британский премьер после голосования заявил, что просить о новой отсрочке не намерен, и заверил, что успеет подготовить необходимое для выхода из ЕС законодательство до нынешнего дедлайна - 31 октября.

Запрос Джонсона об отсрочке все же поступил в ЕС, однако подписывать документ британский премьер не стал. Более того, он направил председателю Европейского совета Дональду Туску второе письмо лично от себя, в котором попросил не удовлетворять не подписанное им прошение об отсрочке.

17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit. Согласно сделке Джонсона, между Северной Ирландией (часть Великобритании) и остальной британской территорией появится таможенная граница, сообщает "Би-би-си". Это было сделано, чтобы избежать резкого появления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. По мнению части британской оппозиции, новое соглашение оказалось даже хуже предыдущего, достигнутого предшественницей Джонсона на посту премьера Терезой Мэй.