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Акции "Яндекса" дорожали на 8% на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В начале торгов понедельника на "Московской бирже" котировки "Яндекса" взлетели на 8%, до 2094 рубля за штуку на новостях об отзыве правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о значимых интернет-ресурсах.

Правительство рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в парламенте. Горелкин предлагал ограничить долю иностранных владельцев в такой компании 20% голосующих акций.

По словам собеседника агентства, правительство поддержало законопроект "при условии того, что будут предусмотрены требования об ограничении иностранного участия в этих ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция". Также кабмин предложил составить перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, чтобы исключить субъективную оценку.

Единоросс Горелкин внес в Госдуму законопроект о значимых информационных ресурсах 26 июля. Такими ресурсами он предложил считать сайты, информационные системы или программы, которые позволяют своему владельцу собирать данные о россиянах. Законопроект предусматривает, что основным владельцем такого ресурса может выступать российская организация или гражданин, а доля иностранного участия в таком юрлице не должна превышать 20% голосующих акций.

На прошлой неделе поправки обсуждали в Госдуме с привлечением представителей интернет-компаний и экспертов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскомнадзор концептуально поддержали законопроект, предложив внести в него корректировки, Минсвязи высказалось против. Представители компаний, в том числе и гендиректор "Яндекса" Елена Бунина, высказали мнение, что такой механизм регулирования создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.

В июле представитель вице-премьера Максима Акимова заявлял, что в первоначальной редакции законопроект Горелкина может стать разрушительным для целей нацпрограммы "Цифровая экономика" и может снизить конкурентоспособность российских компаний. Министр связи Константин Носков тогда же говорил, что эта инициатива направлена против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием РФ".

Яндекс Московская биржа Антон Горелкин правительство

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