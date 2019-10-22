X5 Retail Group сократила квартальную прибыль на 72%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года чистая прибыль X5 Retail Group снизилась в годовом измерении на 72,3%, до 2,238 млрд рублей, говорится в отчете. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали снижение показателя до 2,96 млрд рублей.

EBITDA компании выросла на 3,5%, до 28,645 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,8% против 7,4% годом ранее при консенсус-прогнозе о EBITDA на уровне 29,297 млрд рублей и рентабельности показателя в 6,9%.

Снижение чистой прибыли произошло на фоне решения группы отказаться от развития гипермаркетов "Карусель". Отрицательный эффект на чистую прибыль в III квартале составил 5,334 млрд рублей.

Выручка Х5 выросла на 12,4%, до 421,955 млрд рублей.

EBITDA, скорректированная на расходы по программе LTI, выросла на 7,6%, до 29,903 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 7,1% по сравнению с 7,4% годом ранее.

Валовая прибыль ритейлера увеличилась на 11,9%, до 103,493 млрд рублей, валовая маржа составила 24,5% по сравнению с 24,6% в III квартале 2018 года. Снижение валовой прибыли компания связала с сокращением коммерческой рентабельности в результате таргетированных инвестиций в цену, эффект от которых был частично компенсирован успешными инициативами по снижению уровня потерь и повышению эффективности логистики.

В январе-сентябре 2019 года выручка Х5 выросла на 14%, до 1 трлн 265,13 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 17%, до 313,557 млрд рублей, валовая маржа составила 24,8% по сравнению с 24,1% годом ранее.

EBITDA выросла на 20,5%, до 93,796 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,4% против 7% год назад. Скорректированная EBITDA повысилась на 20,7%, до 95,975 млрд рублей, рентабельность этого показателя выросла до 7,6% с 7,2% годом ранее.

Чистая прибыль Х5 по итогам девяти месяцев увеличилась на 11,8%, до 25,043 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы ритейлера (без учета расходов на амортизацию, обесценение, LTI и эффекта от трансформации "Карусели") за девять месяцев выросли до 17,9% от выручки с 17,6% годом ранее. Это произошло на фоне повышения расходов на персонал (с учетом LTI) до 8,1% с 7,8%.

Операционный денежный поток Х5 в январе-сентябре снизился на 7,7%, до 51,468 млрд рублей (после изменения оборотного капитала).

По состоянию на 30 сентября общий долг компании составил 226,586 млрд рублей, чистый долг - 215,719 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,75x по сравнению с 1,99х на конец сентября 2018 года. На конец сентября невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на Х5, составил 358,455 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. В конце сентября у группы было 15 752 магазина брендов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (91 гипермаркет).

В сентябре ритейлер объявил, что закроет 20 "Каруселей", еще 34 преобразует в "Перекрестки", а судьба еще 37 будет определена позднее.