Поиск

X5 Retail Group сократила квартальную прибыль на 72%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года чистая прибыль X5 Retail Group снизилась в годовом измерении на 72,3%, до 2,238 млрд рублей, говорится в отчете. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали снижение показателя до 2,96 млрд рублей.

EBITDA компании выросла на 3,5%, до 28,645 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,8% против 7,4% годом ранее при консенсус-прогнозе о EBITDA на уровне 29,297 млрд рублей и рентабельности показателя в 6,9%.

Снижение чистой прибыли произошло на фоне решения группы отказаться от развития гипермаркетов "Карусель". Отрицательный эффект на чистую прибыль в III квартале составил 5,334 млрд рублей.

Выручка Х5 выросла на 12,4%, до 421,955 млрд рублей.

EBITDA, скорректированная на расходы по программе LTI, выросла на 7,6%, до 29,903 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 7,1% по сравнению с 7,4% годом ранее.

Валовая прибыль ритейлера увеличилась на 11,9%, до 103,493 млрд рублей, валовая маржа составила 24,5% по сравнению с 24,6% в III квартале 2018 года. Снижение валовой прибыли компания связала с сокращением коммерческой рентабельности в результате таргетированных инвестиций в цену, эффект от которых был частично компенсирован успешными инициативами по снижению уровня потерь и повышению эффективности логистики.

В январе-сентябре 2019 года выручка Х5 выросла на 14%, до 1 трлн 265,13 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 17%, до 313,557 млрд рублей, валовая маржа составила 24,8% по сравнению с 24,1% годом ранее.

EBITDA выросла на 20,5%, до 93,796 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,4% против 7% год назад. Скорректированная EBITDA повысилась на 20,7%, до 95,975 млрд рублей, рентабельность этого показателя выросла до 7,6% с 7,2% годом ранее.

Чистая прибыль Х5 по итогам девяти месяцев увеличилась на 11,8%, до 25,043 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы ритейлера (без учета расходов на амортизацию, обесценение, LTI и эффекта от трансформации "Карусели") за девять месяцев выросли до 17,9% от выручки с 17,6% годом ранее. Это произошло на фоне повышения расходов на персонал (с учетом LTI) до 8,1% с 7,8%.

Операционный денежный поток Х5 в январе-сентябре снизился на 7,7%, до 51,468 млрд рублей (после изменения оборотного капитала).

По состоянию на 30 сентября общий долг компании составил 226,586 млрд рублей, чистый долг - 215,719 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,75x по сравнению с 1,99х на конец сентября 2018 года. На конец сентября невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на Х5, составил 358,455 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. В конце сентября у группы было 15 752 магазина брендов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (91 гипермаркет).

В сентябре ритейлер объявил, что закроет 20 "Каруселей", еще 34 преобразует в "Перекрестки", а судьба еще 37 будет определена позднее.

X5 Retail Group Карусель Перекресток Пятерочка

Новости

Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Поставщики повысили цены на гречку

Поставщики повысили цены на гречку

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Акции "Яндекса" пошли вверх на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');