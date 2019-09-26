X5 закроет или трансформирует более 50 гипермаркетов "Карусель" к 2022 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group объявила о программе изменения формата гипермаркетов "Карусель" сроком на два года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, к 2022 году планируется закрыть 20 гипермаркетов "Карусель" (все арендованные). К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", пока менеджмент компании занимается различными улучшениями работы магазинов и "анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия" супермаркетов.

Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в третьем квартале 2019 года может составить 5-6 млрд рублей без влияния на денежный поток, прогнозирует X5.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. В 2018 году выручка компании выросла на 18,3%, до 1 трлн 532,537 млрд рублей. Группа, по данным на конец марта, объединяла 14,779 тыс. магазинов, включая 13,917 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 771 супермаркет "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".

В 2018 году Х5 начала обновлять свои гипермаркеты (к тому времени масштабная программа обновления "Пятерочек" была уже завершена, а сеть супермаркетов "Перекресток" была обновлена более чем наполовину).

Гипермаркеты - самый проблемный и самый маленький по выручке формат Х5. По итогам 2018 года розничная выручка "Карусели" выросла всего на 1,7% (до 90,8 млрд рублей).