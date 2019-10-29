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"Магнит" сократил планы по открытию магазинов "у дома"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера.

Компания скорректировала также планы по открытию аптек - вместо 2000 будут открыты 1200.

Планы по развитию магазинов дрогери сохранились неизменными - 1200 новых точек в 2019 году. Планы по реновации магазинов компания увеличила с 2000 до 2300 точек.

Чистая прибыль "Магнита" в III квартале упала на 57,3%, до 3,25 млрд рублей. Чистая рентабельность сократилась до 0,9% с 2,5% годом ранее. Выручка ритейлера выросла на на 10,5%, до 342,58 млрд рублей.

EBITDA "Магнита" сократилась на 9%, до 19,78 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 5,8% по сравнению с 7% в III квартале 2018 года.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали в среднем ростп EBITDA на 3%, до 22,41 млрд рублей, снижение рентабельности - до 6,5%, падение чистой прибыли - на 38,6%, до 4,68 млрд рублей.

Магнит

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