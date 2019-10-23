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Кудрин счел, что в бюджете на 2020-2022 годы недостаточно мер для роста экономики

Кудрин счел, что в бюджете на 2020-2022 годы недостаточно мер для роста экономики
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Государственной думы РФ
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку, принятом Госдумой в среду в I чтении, недостаточно стимулов для экономического роста.

"Госдума приняла в первом чтении бюджет на три года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется", - написал Кудрин в своем твиттере в среду.

Он отмечает, что впервые задача бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения была поставлена еще 11 лет назад, когда предлагалось поднять на них расходы до 5% ВВП в каждой сфере. "Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим", - посетовал глава Счетной палаты.

По его мнению, темпы роста экономики будут ниже ожидаемых. "Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI (индекс деловой активности - ИФ) - самый низкий за 10 лет", - добавил Кудрин.

Алексей Кудрин

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