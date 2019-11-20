Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

По мнению Кудрина, это результат слабого качества госуправления

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин, нынешний глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин поспорили на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", чем объясняется прогрессирующее отставание в расходовании бюджетных средств: ростом эффективности госуправления или наоборот, ее снижением.

"В этом году федеральный бюджет не использует свои ассигнования и назначения на 1 трлн рублей. То есть в этом году разрешенные расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на 1 трлн рублей. Сэкономлены условно, потому что там есть запланированные программы и проекты, которые не исполняются. Правительство само сгенерировало уменьшение спроса (в экономике. - ИФ.) на 1 трлн рублей", - сказал Кудрин, комментируя слова Орешкина о том, что экономика недосчиталась в 2019 году 1 трлн рублей совокупного спроса из-за замедления инфляции существенно ниже таргета ЦБ.

"Я вижу в этом слабое качество государственного управления, очень сложные процедуры для инвестиционных проектов, очень сложные бюрократические процессы, которые сегодня, по сути, заблокированы. Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно, своевременно эти расходы осуществить. Мне кажется, сегодня проблема больше на стороне правительства, чем ЦБ", - отметил Кудрин.

"Это не то, что в этом году такая особенность. Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы - выпулил деньги в капитал и забыл, - то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает и просто так получить бюджетный рубль невозможно", - сказал Силуанов.

"Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 млрд рублей мы перенесли на этот год, и в этом году, я согласен с оценкой Алексея Леонидовича, 1 трлн рублей. Здесь всегда баланс неэффективности использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на 100%, но какими средствами? Не заботиться об эффективности, я думаю, тоже неправильно. Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году", - добавил он.

"На самом деле, макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович немного передернул. 700 млрд рублей в прошлом году, 1 трлн рублей в этом году. Это означает, что 700 млрд рублей, не потраченные в прошлом году, не потрачены в начале этого года, в итоге вся разница - 200-300 млрд рублей с точки зрения влияния на совокупный спрос. Поэтому здесь никого не надо пугать этим триллионом. Разница с прошлым годом 200 млрд рублей", - возразил Орешкин.

"В 2017 году правительство не потратило примерно 250 млрд рублей своевременно, в 2018 году - 770 млрд рублей, в этом году - триллион. Антон Германович говорит, что изменён порядок финансирования аванса. Вы знаете, я не знаю государства, где (недорасходование. - ИФ.) $16 млрд, заложенных в бюджете, объясняется проблемой, что мы изменили немного процессы, поэтому наши задачи и планы не будут выполнены сейчас на эту сумму. Я знаю, такие дебаты в парламентах Германии, Великобритании идут по поводу 100 млн долларов или фунтов, что это предмет дискуссии громадной. И после того, как решение принято, оно всегда исполняется. У нас $16 млрд из-за внутренних изменений процессов можем позволить себе не исполнить. Проблема нарастает. В этом году если бы ушли не на 1 трлн рублей такого неиспользование ресурсов, а вернулись бы к 250 млрд рублей или нулю, то это был бы как раз дополнительный спрос", - парировал Кудрин.

"Нет, не было бы дополнительного спроса, потому что то, о чем говорит Антон Германович, это изменение техники, можно бюджетные процедуры поменять и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается на несколько месяцев. Это то, что произошло. Это было важное дело, которое Минфин сделал и перестал запуливать деньги в экономику до того, как увидеть практический результат", - ответил Орешкин.

"Этой сумме соответствуют программные задачи, заложенные внутри бюджета, конкретные объекты и мероприятия, которые не будут в срок выполнены. Это не просто "запулить" или "отложить", это запланированные в госпрограммах, строго расписанные по срокам мероприятия, которые не будут выполнены. Модель управления, качество управления стало серьезным барьером", - сказал, в свою очередь, Кудрин.

Дискуссию в итоге завершил модератор, поменяв тему разговора. В дальнейшем, отвечая на вопросы участников форума, Силуанов напомнил, что Кудрин неоднократно признавался лучшим министром финансов Европы, и поддержал предложение глава ВТБ Андрея Костина выдвинуть экс-главу Минфина на Нобелевскую премию по экономике.