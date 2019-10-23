Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2020-2022 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Доходы бюджета в 2020 г. составят 20 трлн 379,4 млрд руб. (18,1% ВВП), в 2021 г. - 21 трлн 246,5 млрд руб. (17,7% ВВП) и в 2022 г. - 22 трлн 058,3 млрд руб. (17,2% ВВП). В том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2020 г. составит 7 трлн 472,2 млрд руб. (6,6% ВВП), в 2021 г. - 7 трлн 679,4 млрд руб. (6,4% ВВП), в 2022 г. - 7 трлн 730,6 млрд руб. (6% ВВП).

Расходы в 2020 г. запланированы в объеме 19 трлн 503,3 млрд руб. (17,3% ВВП), в 2021 г. - 20 трлн 634 млрд руб. (17,1% ВВП), в 2022 г. - 21 трлн 763,3 млрд руб. (16,9% ВВП). Профицит федерального бюджета в 2020 г. составит 876,05 млрд руб. (0,8% ВВП), в 2021 г. - 612,5 млрд руб. (0,5% ВВП), в 2022 г. - 295 млрд руб. (0,2% ВВП).

Объем ВВП: в 2020 г. - 112 трлн 863 млрд руб. (рост на 1,7%), в 2021 г. - 120 трлн 364 млрд руб. (рост на 3,1%), в 2022 г. - 128 трлн 508 млрд руб. (рост 3,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2021 г. составит 12 трлн 981, 3 млрд руб., на 1 января 2022 г. - 14 трлн 643,7 млрд руб., на 1 января 2023 г. - 16 трлн 619,3 млрд руб. Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2021 г. - $64,4 млрд (56,4 млрд евро), на 1 января 2022 г. - $67,6 млрд (57,8 млрд евро), на 1 января 2023 г. - $68,9 млрд (57,4 млрд евро).

Уровень инфляции в 2020 г. составит 3%, в 2021 г. - 4%, в 2022 г. - 4%.

Предельный объем фонда развития: на 2020 г. - 585 млрд руб., на 2021 г. - 585 млрд руб. и на 2022 г. - 585 млрд руб. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), по прогнозу на начало года в 2020 г. составит 8 трлн 172 млрд руб. (7,2% ВВП), в 2021 г. - 11 трлн 059,5 млрд руб. (9,2% ВВП), в 2021 г. - 13 трлн 658 млрд руб. (10,6% ВВП).

Проект федерального бюджета на 2020-2022 года был внесен правительством в Госдуму в конце сентября.