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Boeing сократил квартальную прибыль в два раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Boeing за III квартал 2019 года снизилась в годовом измерении в два раза из-за запрета на эксплуатацию самолетов 737 MAX. Она составила $1,167 млрд, или $2,05 на акцию, против $2,363 млрд, или $4,07 на акцию годом ранее, говорится в отчете компании.

Квартальная выручка компании снизилась на 21%, до $19,98 млрд. Поставки снизились до 62 машин против 190 в июле-сентябре годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,92 на акцию при выручке в $19,61 млрд и поставках 65 самолетов.

Полеты 737 MAX запретили во всем мире в марте после двух крушений. Boeing обновила для них программное обеспечение и обучающие программы и продолжает переговоры с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и другими регуляторами для завершения сертификации этих машин и возобновления их полетов.

В компании рассчитывают, что полеты 737 MAX будут разрешены в IV квартале 2019 года, и производство этой модели можно будет нарастить с 42 штук в месяц до 57 к концу 2020 года", - говорится в сообщении.

Компенсации в связи с приостановкой полетов, которые выплатила компания, достигли $5,6 млрд.

Boeing-737 MAX Boeing США

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