Поиск

Qantas начала проверять свои Boeing 737 NG из-за трещины в крыле одного лайнера

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas прекратила эксплуатацию одного из своих Boeing 737 NG, в структуре крыла которого нашли трещину. Компания проверит остальные свои лайнеры этой модели, сообщает ВВС News.

Представитель Boeing уточнил, что трещину нашли в детали pickle fork ("огуречная вилка"), которая участвует в креплении крыла к фюзеляжу.

Профсоюзная ассоциация авиаинженеров Австралии заявила, что необходимо приостановить полеты всех самолеты этого типа, так как проверка выявила трещины еще у второго из них. Как сообщает SBS, в Qantas назвали это заявление безответственным и заверили, что перевозчик никогда не будет использовать самолеты, если в их безопасности есть сомнения. Там отметили, что появление трещины необязательно создает риски. Информацию о втором проблемном самолете компания оставила без комментариев.

Авиакомпания признала проблемы у самолета, который совершил не более 27 000 перелетов. В профсоюзе напомнили, что в Boeing допускали появление таких трещин только после 35 000 перелетов.

В сентябре Федеральное управление авиации США потребовало проверить все самолеты 737 NG, совершившие больше 30 000 перелетов, напоминает ВВС.

С марта 2019 года запрещены полеты самолетов модели Boeing 737 Max после двух авиакатастроф и гибели в общей сложности 346 человек. Причиной крушений считаются нестыковки в программном обеспечении самолетов. 30 октября гендиректор Boeing Деннис Мюленбург в Конгрессе США признал, что компания допустила ошибки в производстве. 737 Max.

Qantas Boeing 737 NG Boeing Австралия

Новости по теме

Новости

Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд рублей субсидий до конца года

В Гонконге началась рецессия

В Гонконге началась рецессия

ОКБ и "Интерфакс" разработали систему оценки кредитных рисков малого и среднего бизнеса

Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии

Нефть подорожала из-за остановки работы трубопровода в США

Путин пообещал настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в России

Путин пообещал настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в России

Новая нефтегазовая провинция может появиться на севере России

"Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2"

"Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2"

Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

Индекс МосБиржи впервые достиг 2900 пунктов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');