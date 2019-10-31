Qantas начала проверять свои Boeing 737 NG из-за трещины в крыле одного лайнера

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas прекратила эксплуатацию одного из своих Boeing 737 NG, в структуре крыла которого нашли трещину. Компания проверит остальные свои лайнеры этой модели, сообщает ВВС News.

Представитель Boeing уточнил, что трещину нашли в детали pickle fork ("огуречная вилка"), которая участвует в креплении крыла к фюзеляжу.

Профсоюзная ассоциация авиаинженеров Австралии заявила, что необходимо приостановить полеты всех самолеты этого типа, так как проверка выявила трещины еще у второго из них. Как сообщает SBS, в Qantas назвали это заявление безответственным и заверили, что перевозчик никогда не будет использовать самолеты, если в их безопасности есть сомнения. Там отметили, что появление трещины необязательно создает риски. Информацию о втором проблемном самолете компания оставила без комментариев.

Авиакомпания признала проблемы у самолета, который совершил не более 27 000 перелетов. В профсоюзе напомнили, что в Boeing допускали появление таких трещин только после 35 000 перелетов.

В сентябре Федеральное управление авиации США потребовало проверить все самолеты 737 NG, совершившие больше 30 000 перелетов, напоминает ВВС.

С марта 2019 года запрещены полеты самолетов модели Boeing 737 Max после двух авиакатастроф и гибели в общей сложности 346 человек. Причиной крушений считаются нестыковки в программном обеспечении самолетов. 30 октября гендиректор Boeing Деннис Мюленбург в Конгрессе США признал, что компания допустила ошибки в производстве. 737 Max.