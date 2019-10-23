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Brent подорожала до $60,1 за баррель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на публикации данных о сокращении коммерческих запасов в США на прошлой неделе вопреки ожиданиям рынка.

К 17:38 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,41 (на 0,69%), до $60,11 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на $0,42 (на 0,77%), до $54,9 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,699 млн баррелей. Показатель снизился впервые за шесть недель. Запасы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали роста запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Brent WTI Минэнерго США

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