Brent подорожала до $61,34 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту в четверг на данных о запасах нефти в США, опубликованных днем ранее.

К 18:02 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (на 0,28%), до $61,34 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,08 (на 0,14%), до $56,05 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране на предыдущей неделе сократились на 1,699 млн баррелей, вопреки прогнозам аналитиков. Показатель снизился впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.

Тем не менее опасения по поводу спроса сохраняются. Слабость мировой экономики остается в центре внимания нефтяного рынка, отмечают эксперты Julius Baer.

"Общая картина для нефтяного рынка остается без изменений. Основное внимание игроков приковано к динамике экономики и ее негативному влиянию на спрос. Тогда как страны ОПЕК+ ограничивают предложение сырья, Канада, Бразилия и страны Североморского нефтегазового бассейна наращивают добычу. Сланцевым производителям из США остается все меньше свободного пространства на рынке на фоне достаточно высоких запасов "черного золота" в мире", - отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.