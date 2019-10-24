Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне укрепления рубля и подъема внешних площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом продолжилось ралли бумаг "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2823,41 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1391,77 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,5%.

Доллар стоит 63,87 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2% и +0,5% "префы"), "Распадской" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "Мечела" (+0,2%).

Просели акции ВТБ (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Подросли в пределах 0,1% акции Polymetal на фоне публикации производственного отчета: в III квартале компания увеличила производство на 7%, за 9 месяцев - на 16% (до 1,232 млн унций золотого эквивалента).

В США индексы накануне подросли на 0,2-0,3% после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Великобритании из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ. По словам источника в структурах ЕС, стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Отчетность американских компаний в целом оказывается лучше, чем опасались инвесторы, пишет MarketWatch. Из 98 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за третий квартал, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12,2% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

В Азии в четверг также преобладает умеренная позитивная динамика фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Внимание инвесторов обращено на предстоящие заседания Европейского центрального банка (24 октября) и Федеральной резервной системы (30 октября).

Кроме того, рынки по-прежнему интересуются событиями, связанными с торговыми переговорами между США и КНР, а также ходом Brexit. Однако в отсутствие важных новостей на две эти темы трейдеры следят за корпоративной отчетностью, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в четверг слабо корректируется вниз после взлета накануне на статистике Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти в стране (цены достигли максимумов за месяц); цена Brent находится на $0,75 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,04 за баррель (-0,2% и +2,5% накануне), декабрьская цена WTI - $55,69 за баррель (-0,5% и +2,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились впервые за 6 недель - на 1,699 млн баррелей, при прогнозах роста запасов на 3-4,7 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа указывают на возможность приостановки движения вверх по индексу РТС вблизи уровня 1400 пунктов. Тем временем внимание глобальных инвесторов по-прежнему сосредоточено на потоке корпоративной отчетности - до открытия торгов в США ожидается раскрытие финансовых показателей корпораций Twitter, American Airlines, Raytheon, Dow, Valero Energy. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в ожидании решения ЦБ РФ в пятницу по ключевой процентной ставке.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов отмечает, что настроения на глобальных рынках к концу недели остаются слабо-позитивными. Центральная тема последних дней - Brexit по-прежнему не решена, но стремление Великобритании отложить выход из ЕС, скорее всего, будет поддержано участниками блока, так как выход без соглашения будет слишком болезненным для европейской экономики. Таким образом, вероятность жесткого сценария несколько снизилась, что добавляет оптимизма.

Испортить настроение участников рынка в четверг способен выход предварительных индексов деловой активности (PMI) в секторе промышленности и услуг в ЕС и США. После обновленных в сторону понижения прогнозов МВФ по росту мировой и европейской экономике публикация слабой статистики еще больше убедит инвесторов в приближающейся рецессии и негативно скажется на динамике фондовых индексов.

Другим важным событием дня станет последнее под предводительством Марио Драги заседание ЕЦБ, от которого, впрочем, не ждут серьезных изменений текущего монетарного курса или риторики. Европейский регулятор в сентябре уже принял внушительный пакет стимулов, поэтому пространства для новых действий не так много. Участники рынков сейчас скорее настраиваются на заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе.

На российском рынке акций сохраняется умеренно оптимистичный взгляд на перспективы индекса МосБиржи на фоне общих ожиданий снижения процентных ставок и слабо-позитивного внешнего фона и в среднесрочной перспективе есть возможности для выхода на новые максимумы. Однако в четверг рассчитывать на сильную динамику не стоит, индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает Антонов.