Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли "Сургутнефтегаза"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок после утренней нисходящей коррекции, однако индексы РТС и МосБиржи выросли за счет выстреливших без новостей бумаг "Сургутнефтегаза" , которые обновили максимум более чем за 13 лет (с августа 2006 года) и обогнали в цене "префы". Вечерний рост нефти также поддержал остальные нефтяные акции.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2821,58 пункта (+0,7%) - максимум с середины сентября, индекс РТС - 1392,47 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 63,84 рубля (+0,11 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" и Сбербанку.

"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли до 39,3 рубля (+2,7%) при объеме торгов 5,49 млрд рублей.

Капитализация "Сургутнефтегаза" превысила 1,738 трлн рублей и поднялась на восьмое место, потеснив "Татнефть" (стоимость 1,73 трлн рублей). Акции "Татнефти" (+1,6% и +1,1% "префы") в среду выросли в преддверии совета директоров компании 24 октября, где будет рассматриваться вопрос о дивидендах.

Также подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Башнефти" (+1,3%), "Интер РАО" (+0,9%), "Роснефти" (+0,6%), "РусАла" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%).

Подешевели акции "Россетей" (-2,5%), "Распадской" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), ВТБ (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "Мечела" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста стали акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+12,7%), ПАО Банк "Кузнецкий" (+9,2%), "Транснефти" (+2,7%), "Селигдара" (+2,7%), "Казаньоргсинтеза" (+2,1%).

Подешевели акции банка "Приморье" (-8,3%), ПАО "Павловский автобус" (-4,1%), "М.Видео" (-3,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (-3,3%).

Просели акции "КАМАЗа" (-1,2%) на фоне выхода отчета по РСБУ - компания за 9 месяцев нарастила чистый убыток в 6,6 раза, до 1,89 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат производитель связывает с "общей сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5". Выручка предприятия выросла за этот период на 9%, до 107,1 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась более чем на 12%, до 102,6 млрд рублей. Рост выручки компания связывает в том числе с "успехами на экспортном направлении".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,075 млрд рублей (из них 9,322 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 8,277 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).

Зарубежные рынки

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3% после выходного дня во вторник, когда праздновалось восхождение на престол императора Нарухито; китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), Европа после локальной коррекции продолжила рост (DAX и FTSE подросли на 0,3-0,7%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Китайский рынок просел на новостях, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм. Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, то "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

В США инвесторы следят за новостями, касающимися торговых переговоров Вашингтона и Пекина. По оценкам экспертов, вероятность того, что председатель КНР и президент США официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжил следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Председатель Евросовета Дональд Туск будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

Нефть вечером в среду развернулась вверх после выхода статистики Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, что стало неожиданностью для рынка (накануне Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 4,45 млн баррелей). По данным ведомства, запасы нефти на прошлой неделе сократились впервые за шесть недель - на 1,699 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3-4,7 млн баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,2 млн баррелей), дистиллятов - на 2,715 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,7-3 млн баррелей).

В итоге Brent подскочила выше $60 за баррель и к 18:50 по московскому времени превысила почти на $0,6 уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $60,29 за баррель (+1% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $55,19 за баррель (+1,3% и +1,6% во вторник).