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Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

В то же время депутаты Палаты общин отказались от предложения Джонсона за три дня решить вопрос о ратификации Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit
Фото: Reuters

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Члены британской Палаты общин во вторник выразили поддержку соглашению по Brexit, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации.

"За" высказались 329 депутатов, против - 299.

Это не гарантирует, что в итоге в Палате общин ратифицируют сделку, подготовленную Лондоном и Брюсселем. Однако, как отмечают британские СМИ, все равно это очень важная победа правительства Бориса Джонсона, впервые добившегося от парламента поддержки депутатов по этому вопросу.

В то же время британская палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Против этой идеи проголосовали 322 депутата, а за - 308.

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Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

Комментирую результаты голосования, Джонсон с одной стороны, приветствовал принятое ранее членами парламента решение предварительно поддержать само соглашение. Вместе с тем, он раскритиковал депутатов, за нежелание завершить этот процесс быстро.

Джонсон напомнил, что гарантий того, что в ЕС согласятся перенести Brexit на более поздний срок, нет. "Я поговорю с ЕС по поводу их намерений и сообщу о результатах парламенту", - заявил глава правительства.

Он объявил, что до того, как наступит ясность относительно перспектив Brexit, он "приостанавливает рассмотрение закона (о ратификации сделки - ИФ)".

Кроме того, Джонсон заявил, что намерен ускорить подготовку на случай, если Великобритании придется выйти из ЕС 31 октября без какого бы то ни было соглашения.

17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit. Согласно сделке Джонсона, между Северной Ирландией (часть Великобритании) и остальной британской территорией появится таможенная граница. Это было сделано, чтобы избежать резкого появления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% участников плебисцита выступили за Brexit. Однако по результатам опубликованного в середине ноября 2018 года опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Великобритания Brexit

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