Минтранс предложил распределение "авиакеросиновой" субсидии, выгодное "ЮТэйр"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект распоряжения правительства о выделении авиакомпаниям из резервного фонда 23 млрд рублей на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 году, причем предложенная формула распределения средств будет выгодна "ЮТэйр" и S7, сообщили "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, топливо в прошлом году подорожало на 25%. В экономическом обосновании проекта распоряжения говорится, что суммарный убыток авиаперевозчиков в 2018 году составил 53,9 млрд руб., а их допрасходы из-за роста цен на керосин - 58 млрд руб.

Как сообщает издание, компенсации причитаются 34 авиакомпаниям, на которые пришлось 99,5% всех перевезенных пассажиров. Минтранс предлагает распределить выделяемые средства пропорционально деньгам, потраченным в прошлом году на топливо для перевозки пассажиров на внутренних линиях, говорят собеседники "Ведомостей". Такой способ распределения выгоден "ЮТэйр" , у которой самая большая доля внутренних перевозок среди крупнейших авиакомпаний, чуть ниже она у S7.

Невыгодна эта формула группе "Аэрофлот", "Уральским авиалиниям" и Nordwind, у которых доля международных перевозок составляет от половины и больше. Чартерные компании Azur Air, Royal Flight и iFly в соответствии с этой формулой вообще не получат компенсаций, поскольку летают только за границу.

По словам близкого к Минстрансу источника, в ведомстве понимают, что эта формула выгодна "ЮТэйр", но причина выбора такой системы распределения не связана с авиакомпанией. В министерстве уверены, что нужно поддерживать именно перевозки по стране, тем более что международные рейсы более рентабельны.

Минтранс предлагает производить выплаты через Росавиацию и дать авиакомпаниям время до 1 декабря на представление данных.

Проект распоряжения правительства направлен на согласование ведомств, подтвердил изданию представитель Минтранса.