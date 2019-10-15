Источник назвал сумму компенсации авиакомпаниям допрасходов на керосин в 2018 году

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сумма возмещения авиакомпаниям РФ затрат на керосин в 2018 году за счет обратного акциза с демпфирующей компонентой, рассчитанной исходя из индикативной цены топлива на внутреннем рынке 40 тысяч рублей, составит 25,9 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в Минтрансе РФ.

Собеседник уточнил, что обратный акциз с демпфером будет применяться только к 60% топлива, заправленного в российских аэропортах в прошлом году. Этот объем оценивается в 5,4 млн тонн.

В пресс-службе Минтранса накануне сообщали, что предложения по компенсации расходов авиакомпаний направлены в правительство РФ "для принятия дальнейших решений". Запрашиваемую сумму в ведомстве не уточняли.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в более 70 млрд рублей. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него возросли более чем на 40%, заявляли в ассоциации.

Минтранс РФ еще в прошлом году предлагал выделить из бюджета около 23 млрд рублей, которые покрыли бы примерно половину допрасходов авиакомпаний на топливо. Параллельно АЭВТ просила правительство увеличить для перевозчиков сумму налогового вычета из акциза на керосин - с помощью повышения коэффициента с нынешних 2,08 до 3,5. Однако ни то, ни другое решение принято не было.

В июне этого года вопрос резко подорожавшего авиатоплива и, как следствие, аномального роста стоимости билетов в ходе "прямой линии" поднял Владимир Путин. Он связал это с отсутствием в обратном акцизе на авиакеросин демпфирующей компоненты, назвав это "явным упущением" и поручив правительству исправить ситуацию. С 1 августа механизм заработал: если индикативная цена керосина на внутреннем рынке превышает 48,3 тыс. руб. за тонну, перевозчики могут претендовать на субсидии из бюджета.

Но авиакомпании сочли индикативную цену в механизме завышенной. На это, в частности, обращал внимание гендиректор "Аэрофлота" (MВиталий Савельев. "Это, безусловно, позитивный шаг. Но, на наш взгляд, параметры механизма рассчитаны только на стрессовый сценарий: уровень цен на топливо, с которого начинает рассчитываться компенсация авиакомпаниям, завышенный. Исходя из конъюнктуры 2018 года, механизм сработал бы только в 4 месяцах - когда были пики всплеска котировок и одновременно резкий рост курса доллара", - говорил Савельев в интервью "Интерфаксу".

В октябре Минтранс сообщал, что предлагает снизить индикативную цену с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну.