Минтранс cнова запросил 22,4 млрд рублей для авиакомпаний на топливо

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс снова запросил у правительства 22,4 млрд рублей так называемых "топливных" субсидий для авиакомпаний, сообщил в Совете Федерации замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Илья Белавинцев.

Он напомнил, что Минтранс по поручению президента подготовил правила распределения субсидий из средств Резервного фонда, которые должны компенсировать перевозчикам резкое подорожание авиатоплива в 2018 году. Проект документа внесен в правительство.

"Мы надеемся, что эти решения будут приняты в ближайшее время. Они очень актуальны, особенно в настоящее время. Напомню, что это поддержка в размере 22,4 млрд рублей", - заявил Белавинцев.

Разногласия с Минфином по этому вопросу, как он надеется, будут быстро разрешены в рабочем порядке.

Президент Владимир Путин поручал правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году, до ноября 2019 года. В качестве источника субсидии в поручении был назван Резервный фонд правительства.

Бывший замминистра транспорта Александр Юрчик заявлял позднее, что принято решение перенести рассмотрение выплат по этому поручению президента на 2020 год. При этом, говорил он, рассматривается вариант предоставить не весь объем выплат сразу, а частями.