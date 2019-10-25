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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Издатели пожаловались на сложности с выпуском иллюстрированных книг из-за наследников

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Из-за отсутствия законов и правил о наследовании авторского права на изображения издательства не могут выпускать иллюстрированные книги. Об этом в Госдуме заявил главный редактор издательства "Белый город" Андрей Астахов.

К примеру, нельзя издавать иллюстрированные книги о Великой Отечественной войне, "потому что любое изображение принадлежат какому-то наследнику", сказал он.

По словам издателя, каждый наследник может "требовать что угодно", единых правил в государстве нет, как и нет единых расценок. В результате книги остаются без иллюстраций или увеличивается их стоимость.

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская пообещала, что этот вопрос будет проработан.

Белый город Госдума Елена Ямпольская Андрей Астахов

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