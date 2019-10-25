В РАН сообщили о сокращении числа книжных магазинов в России в 7 раз за 20 лет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Количество книжных магазинов в России с конца 1990-х годов уменьшилось в семь раз, их осталось меньше тысячи на всю страну, заявил директор Института социологии Российской академии наук (РАН) Михаил Горшков.

Как сообщил академик РАН в пятницу на проходящем в Госдуме заседании общественного совета по культуре "Может ли россияне вновь стать самой читающей нацией", за последние два десятилетия в России закрылось 7,5 тысяч книжных магазинов.

Горшков добавил, что сокращение книжных магазинов объясняют "рыночными вопросами". Вместе с тем, он привел данные, согласно которым в России "ежегодно выходит порядка 1000 новых (книжных) названий", каждый месяц появляются 10-15 новых авторов, хотя наблюдается сокращение тиражей как художественной, так и научной литературы.

"Средний тираж одной книги сократился с шести до четырех тысяч экземпляров. Издание научных книг сократилось в 10 раз и за последнее десятилетие упало на 35%", - сообщил академик РАН.