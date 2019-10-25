Сергей Шнуров высказался против бессмысленного чтения

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Музыкант Сергей Шнуров считает, что нельзя заставлять современных людей и детей читать, а нужно им объяснять зачем читать.

"Читали не много во все время. Есть вопрос по существу: зачем читать? Молодому человеку нужно объяснить зачем, если он не понимает, что дает ему это в жизни. Потому что по идее русский человек встречается с текстом в трех случаях: в виде инструкции, в повестки и в виде объяснительной. Больше он к тексту не имеет никакого отношения", - сказал Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете ГД по культуре.

Он также отметил, что, если раньше были соцсети, где все были писателями, то сейчас от этого начинают уходить.

"Слава богу перестает соцсеть быть текстом. Для этого теперь там есть эмодзи. Можно уже без текста выразить свои эмоции, не использовать глаголы, прилагательные, для этого нужна мордочка... Зачем усложнять? Не надо объяснять, что такое любовь? Если мордочка".

По словам Шнурова раньше книги были для людей своеобразной медиаплатформой.

"Было раньше медиа в виде книги. Теперь у нас другие медиа, у нас есть интернет. Другое - важно, что эта информация несет. Сам феномен чтение ничего не даёт. Должны быть мысли. И я не вижу сейчас смысла, не вижу здравых мыслей", - сказал Шнуров.

Заставлять читать, по мнению музыканта, неправильно. "Если у человека есть выбор посмотреть нового Дудя или почитать бурятскую литературу, человек выберет Дудя", - добавил Шнуров.