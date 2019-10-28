Индонезия ввела немедленный запрет на экспорт никелевой руды

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды.

Председатель совета Индонезии по координации инвестиций Бахлиль Лахадалия заявил в понедельник, что запрет вступает в силу 28 октября, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее власти страны планировали ввести запрет на экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года.

Цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 1,2%, до $16975 за тонну.

Индонезия, являющаяся крупнейшим мировым экспортером никелевых руд, ранее в этом году заявила о введении ограничений на экспорт, стремясь стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Местные компании получили квоты на экспорт никеля, и в сентябре стало известно, что власти будут выделять дополнительные квоты до 31 декабря.

В минувшую пятницу, однако, Индонезия остановила часть судов, вывозивших никель, посчитав, что объемы экспорта превышают действующие в стране лимиты, сообщила Mysteel Global.

Впервые запрет на экспорт никелевой руды был введен Индонезией в 2014 г, но в 2017 г он был частично отменен для компаний, которые обязались построить обрабатывающие мощности в этой стране.

"ВТБ Капитал" отмечал в августе в своем обзоре, что основным бенефициаром ситуации с запретом на экспорт никелевой руды может стать "Норильский никель", 30% выручки которого формирует никель.