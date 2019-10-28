Акции "Норникеля" на Мосбирже обновили максимум на новостях из Индонезии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Акции ГМК "Норильский никель" взлетели в ходе торгов на Московской бирже почти на 7% (до 18,4 тыс. рублей за штуку), обновив исторический максимум, на новостях об ограничении экспорта из Индонезии.

Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды, сообщило агентство Bloomberg. Запрет вступает в силу в понедельник, 28 октября, хотя ранее власти страны планировали ввести его с 1 января 2020 года.

Цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) на этих новостях подскочила на 1,2%, до $16975 за тонну.

Индонезия является крупнейшим мировым экспортером никелевых руд. Ранее в 2019 году власти страны заявили о введении ограничений на экспорт с целью стимулировать развитие отечественных перерабатывающих предприятий. Местные компании получили квоты на экспорт никеля, и в сентябре стало известно, что власти будут выделять дополнительные квоты до 31 декабря.