Минск сообщил о поиске альтернатив импорту нефти из РФ в Африке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В "Белнефтехиме" рассчитывают в перспективе на альтернативный России импорт нефти из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, через порты Украины и Прибалтики, заявила заместитель председателя белорусского государственного концерна Светлана Гурина.

"Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", - сказала Гурина, которую цитирует газета "Беларусь сегодня".

По ее словам, "транспортные коридоры нам понятны, однако решение будет приниматься только в том случае, если альтернативные поставки будут экономически эффективны". При этом Гурина выразила уверенность, что "по мере осуществления налогового маневра (в России - ИФ) и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать".

Как сообщалось, Минск в середине 2019 года начал активный поиск альтернативного РФ импорта нефти в связи с удорожанием нефтяного сырья из-за реализации налогового маневра в нефтяной сфере. По оценке белорусской стороны, дополнительные расходы в связи с этим составят $10-10,5 млрд в 2019-2024 годах. Белоруссия рассчитывает на компенсацию этих расходов со стороны Москвы, но в российском правительстве неоднократно подчеркивали суверенное право на проведение внутренней налоговой политики.

25 октября Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и приступают к коммерческим переговорам. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков отмечал, что в случае успешного завершения коммерческих переговоров, нефть из Казахстана начнет поступать в Белоруссию. В настоящее время обсуждаются объемы, цены и логистика. "Все логистические цепочки будут разложены и просчитаны. Объемы будут согласовываться каждый год", - говорил Рыбаков.

В Минске также рассчитывают, что казахстанская нефть и нефтепродукты могут поставляться транзитом в Белоруссию по трубопроводу через территорию России.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко также говорил, что Минск ищет альтернативного России поставщика нефти, в том числе, поскольку ей стали невыгодными эти закупки после российского налогового маневра, а договориться с Москвой не получается.